الابيض: توزيع اللقاح يقتصر على المسجلين على منصة وزارة

غرد مدير مسستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الابيض، عبر حسابه على "تويتر": "بناء على تشديد وزارة الصحة العامة على ضرورة التزام الآلية التي وضعتها الوزارة لتوزيع اللقاح، سوف يقتصر توزيع اللقاح في مركز مستشفى رفيق الحريري الجامعي على المسجلين على منصة الوزارة والحاصلين على مواعيد من الوزارة. يرجى ممن لديه اية استفسار الاتصال على رقم الوزارة 1214".