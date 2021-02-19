جعجع: لتحقيق دولي وانتخابات نيابية مبكرة

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان قال فيه: "وبكل أسف حصل ما كنا قد توقعناه، وكفت يد القاضي صوان بقضية المرفأ بعد ان وضعت العراقيل تباعا على طريقه".أضاف: "لا يقنعنا أحد بان أي تحقيق محلي ممكن ان يوصلنا إلى أي نتيجة جدية في جريمة المرفأ"، مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ب"إرسال طلب فوري إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يطالبان فيه بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات جريمة المرفأ".وقال: كلي قناعة بأن جماعة السلطة لن يقدموا على هذه الخطوة، لكنني أفعل ذلك من قبيل رفع العتب ليس إلا".واذ رأى ان "لا أمل يرجى في المجموعة الحاكمة الحالية"، أكد ان "الحل الوحيد هو في إعادة تكوين هذه السلطة فورا، ولا سبيل إلى ذلك إلا بانتخابات نيابية مبكرة،ومن جهتنا سيقوم تكتل "الجمهورية القوية" بتوقيع عريضة وتوجيهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للغرض نفسه".