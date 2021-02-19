وفاة شقيق إعلامية بحادث سير مروع على اوتوستراد الكرنتينا

توفي، صباح اليوم الجمعة، شقيق الإعلامية في إذاعة "لبنان الحر" ريما رحمة، هنري، في حادث سير مروع على اوتوستراد الكرنتينا.وأفادت مصادر العائلة لـ"لبنان 24" أن الفقيد كان متوجهاً الى مستشفى الروم لإجراء فحص الـ pcr وذلك بعد أن أنهى مدة الحجر التي كانت مفروضة عليه بسبب كورونا.تتقدم أسرة "لبنان 24" بأحر التعازي من الزميلة رحمة وعائلة الفقيد.