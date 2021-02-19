لبنان

كوونا يودي بحياة صاحب مستشفى جبل عامل- صور

Lebanon 24
19-02-2021 | 12:40
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توفي اليو الجمعة صاحب مستشفى جبل عامل- صور السيد رياض عبد المطلب مروة ابو كامل، وذلك إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
 
وسيجري الدفن اليوم في جبانة بلدته عيتيت. 
 
"لبنان 24" يتقدم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.
 
 
الجنوب يفتقد السيد رياض عبد المطلب مروة &quot;ابو كامل&quot; صاحب مستشفى جبل عامل وذلك اثر اصابته بفيروس كورونا
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