لبنان

نصرالله مصر على كشف تحقيقات المرفأ خوفاً من...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2021 | 12:53
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اكدت مصادر مطلعة ان اصرار الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على المطالبة بالكشف عن تحقيقات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في ما يخص انفجار المرفأ يعود الى وصول معلومات الى "الحزب" مفادها انه سيتم اعادة فتح ملفات انفجار المرفأ اعلاميا خلال الاسابيع المقبلة عبر تحميله المسؤولية المباشرة او غير المباشرة عن الانفجار.
وفي رأي "حزب الله" فان عدم الكشف عن التحقيقات سيساعد في اعطاء اي حملة اعلامية ضده دفعا اضافيا.

لبنان

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