لبنان

"حيلة"حكومة العشرين: ثلث معطل مقنع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2021 | 13:15
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قالت مصادر مطلعة ان طرح  تشكيل حكومة من عشرين وزيراً كمخرج  لتخلي رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" عن الثلث المعطل، هو مجرد إلتفاف سياسي على الموضوع.
واشارت المصادر بأن "الرئيس ميشال عون سيحصل في الحكومة العشرينية على 6 وزراء من دون وزير الطاشناق ليصبح عدد وزراء التكتل 7 وزراء، اي الثلث المعطل. وحتى لو حصل التيار على 5 وزراء فقط سيكون له وزير الطاشناق ووزير الحزب الديمقراطي اللبناني (الدرزي الثاني) وفي الحالتين سيملك الثلث المعطل بطريقة مقنعة".

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خاص "لبنان 24"

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