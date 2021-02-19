انفجار محول كهربائي في عدلون

سمع دوي إنفجار في بلدة عدلون وتصاعد الدخان، حيث تبين أن الصوت ناتج عن إنفجار محول الكهرباء قرب سنتر "شحادي"، الأمر الذي خلق حالا من الرعب لدى الأهالي في الحي. واذ لم يسجل اصابات ،اقتصرت الاضرار على الماديات.