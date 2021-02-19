لبنان

انفجار محول كهربائي في عدلون

Lebanon 24
19-02-2021 | 12:57
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سمع دوي إنفجار في بلدة عدلون وتصاعد الدخان، حيث تبين أن الصوت ناتج عن إنفجار محول الكهرباء قرب سنتر "شحادي"، الأمر الذي خلق حالا من الرعب لدى الأهالي في الحي. واذ لم يسجل اصابات ،اقتصرت الاضرار على الماديات.
المصدر: الوكالة الوطنية
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عدلون

انفجار

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