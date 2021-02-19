طريق جرد عكار سالكة للمركبات المجهزة فقط

أفاد مراسل "لبنان 24" أنّ طريق عام جرد القيطع - عكار سالكة حالياً أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بعد تساقط الثلوج.



يرجى من المواطنين عدم التنقل الاّ للضرورة القصوى حفاظاً على السلامة العامة.