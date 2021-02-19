لبنان

طريق جرد عكار سالكة للمركبات المجهزة فقط

Lebanon 24
19-02-2021 | 13:05
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أفاد مراسل "لبنان 24" أنّ طريق عام جرد القيطع - عكار سالكة حالياً أمام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية بعد تساقط الثلوج. 

يرجى من المواطنين عدم التنقل الاّ للضرورة القصوى حفاظاً على السلامة العامة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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جرد القيطع

عكار

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