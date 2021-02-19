لبنان

سعيد وفتفت في بكركي

Lebanon 24
19-02-2021 | 13:06
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استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائبين السابقين أحمد فتفت وفارس سعيد اللذين ابديا تضامنهما مع بكركي.

وكشف سعيد بعد لقاء الراعي  عن لقاء موسع مشترك الاسبوع المقبل بمبادرة من لقاء سيدة الجبل ولقاء المبادرة الوطنية لدعم مواقف البطريرك الوطنية وسيصدر عن اللقاء بيان سياسي مكتوب.

من جهته رأى فتفت ان الهجمة على الراعي أدت إلى تثبيت مرجعية بكركي صرحا عابرا الطوائف يخوض معركة أساسية واضحة.

وتابع معتبرا ان: محاولة تخويفنا بحرب أهلية على إثر المطالبة بمؤتمر دولي ليست مفيدة بعد اليوم.
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