وهاب للحريري: تراجع عن حكومة الـ18

غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "للحريري نقول تراجع عن حكومة ال18 وإلا لن تشكل. للأستاذ وليد جنبلاط أقول إذا قبلنا بهذه المعادلة ستلعننا الأجيال المقبلة نتنازل بحالة واحدة لصالح دولة مدنية فقط . فهل هذه الدولة اليوم هي دولة مدنية؟".