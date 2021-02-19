لبنان

عملية دهم في باب التبانة.. هذا ما ضبطه الجيش (صور)

Lebanon 24
19-02-2021 | 13:27
A-
A+
Doc-P-795389-637493382530465184.jpg
Doc-P-795389-637493382530465184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 18/ 2 /2021  وإثر إشكال تخلله اطلاق نار وقع بين عدد من المواطنين في منطقة باب التبانة شارع الجهاد بسبب خلافات سابقة، دهمت قوة من الجيش عدة منازل وأوقفت كلاًّ من المواطنين (م.ف) و(ع.م) وضبطت سلاحاً حربياً نوع  كلاشنكوف ومتمماته كما أوقفت المواطنين (ع.ا) و(م.د) لحيازة كل منهما مسدساً حربياً.
وخلال عمليات الدهم ضبطت قوة الجيش 13 سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف، وبندقية نوع م 16، وقاذف آر بي جي، و10 مسدسات حربية، إضافة إلى رمانات يدوية دفاعية وهجومية ورمانات بندقية BTU، وذخائر من عيارات مختلفة ومذنبات آر بي جي، وكمية من حبوب الكبتاغون وألبسة عسكرية وأعتدة.
سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:48 | 2021-02-19
14:45 | 2021-02-19
14:30 | 2021-02-19
14:05 | 2021-02-19
13:48 | 2021-02-19
13:39 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website