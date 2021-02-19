قاض يستبق اقتراح تسميته بالرفض

أشار مصدر قانوني متابع للتحقيق في ملف إنفجار مرفأ بيروت، أن "لديه معلومات مؤكدة عن رفض القاضي كلود غانم تولي هذه المهمة بدل القاضي فادي صوان الذي إنتزعت محكمة التمييز الملف من عهدته".

ويشير المصدر الى ان "القاضي غانم رفض هذه المهمة بمجرد التداول باسمه في وسائل الإعلام، أي أنه إستبق تسميته رسمياً أو إقتراح إسمه من قِبل وزيرة العدل".