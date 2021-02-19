لبنان

تجدد الإشكال في باب التبانة.. إطلاق النار باتجاه منزل والجيش يلاحق الفاعل

Lebanon 24
19-02-2021 | 14:05
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن تجدد الإشكال الذي حصل يوم أمس في منطقة باب التبانة ويسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة.
 
وفي التفاصيل، أقدم أحد الشبان من "آل العمر" على إطلاق النار باتجاه منزل في منطقة التبانة وذلك استكمالاً للاشكال الذي وقع مساء أمس في التبانة والذي اسقط جريحين. وعلى الفور قامت دورية من الجيش بملاحقته تمهيداً لتوقيفه.

يذكر أن الجيش نفذ مساء أمس عدة عمليات دهم في التبانة على خلفية الإشكال المسلح وتمكنت من توقيف 4 اشخاص ومصادرة عشرات الأسلحة الحربية وذخائرها وقنابل وقذائف صاروخية.
 
وصدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 18/ 2 /2021  وإثر إشكال تخلله اطلاق نار وقع بين عدد من المواطنين في منطقة باب التبانة شارع الجهاد بسبب خلافات سابقة، دهمت قوة من الجيش عدة منازل وأوقفت كلاًّ من المواطنين (م.ف) و(ع.م) وضبطت سلاحاً حربياً نوع  كلاشنكوف ومتمماته كما أوقفت المواطنين (ع.ا) و(م.د) لحيازة كل منهما مسدساً حربياً".

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