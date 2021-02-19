تجدد الإشكال في باب التبانة.. إطلاق النار باتجاه منزل والجيش يلاحق الفاعل

أفاد مراسل "لبنان 24" عن تجدد الإشكال الذي حصل يوم أمس في منطقة باب التبانة ويسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة.





يذكر أن الجيش نفذ مساء أمس عدة عمليات دهم في التبانة على خلفية الإشكال المسلح وتمكنت من توقيف 4 اشخاص ومصادرة عشرات الأسلحة الحربية وذخائرها وقنابل وقذائف صاروخية. وفي التفاصيل، أقدم أحد الشبان من "آل العمر" على إطلاق النار باتجاه منزل في منطقة التبانة وذلك استكمالاً للاشكال الذي وقع مساء أمس في التبانة والذي اسقط جريحين. وعلى الفور قامت دورية من الجيش بملاحقته تمهيداً لتوقيفه.يذكر أن الجيش نفذ مساء أمس عدة عمليات دهم في التبانة على خلفية الإشكال المسلح وتمكنت من توقيف 4 اشخاص ومصادرة عشرات الأسلحة الحربية وذخائرها وقنابل وقذائف صاروخية.