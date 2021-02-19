لبنان

اهالي ضحايا انفجار المرفأ يشعلون الإطارات.. ويتوعدون: سنقطع شريانا حيويا مهما في البلد (صور)

Lebanon 24
19-02-2021 | 15:27
A-
A+
Doc-P-795407-637493453322924097.jpg
Doc-P-795407-637493453322924097.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ اهالي شهداء ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية امام قصر العدل، حيث قطعوا الطريق أكثر من مرة، وتم تحويل السير الى طرقات مجاورة. ودخل عدد من الاهالي الى قصر العدل، والتقوا القاضي سهيل عبود الذي وعدهم بتعيين قاضي عدلي نزيه وكفوء.
 
 
ومن ثم عمد الاهالي الى اشعال الاطارات امام قصر العدل وقطع الطريق على المارين، تعبيراً عن رفضهم للماطلة في تعيين بديل عن القاضي فادي صوان.
 
 
كما شارك عدد من الكهنة في الإعتصام الى جانب أهالي الشهداء. 
 
واتهم الأهالي المعنيين "باعدام الشهداء واعدام العدل والعدالة"، مطالبين بسرعة تعيين قاض جديد يتصف بالنزاهة ولا يكون ذا هوى سياسي اليوم قبل الغد.

واشترط المعتصمون تعيين مساعد للقاضي الجديد، مؤكدين أن العمل في المرحلة المقبلة سيكون تحت ضغط الشارع. وقال رئيس لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إبراهيم خطيط: "نعلمكم سياسيين وقضاة انكم ستعملون تحت ضغط الشارع الذي سنشعل ثورته كثورة حقيقية وعليكم تحملنا وتحمل ردات فعلنا لأننا سنتخذ خطوات لن تتوقعوها منا. ونعد مفاجأة لن نعلن عنها تتمثل في قطع شريان حيوي مهم في البلد". 

كما دعوا اللبنانيين الى قرع اجراس الكنائس مساء الأحد بتوقيت الآذان مع اضاءة الشموع على شرفات المنازل.
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2021-02-19
16:57 | 2021-02-19
16:55 | 2021-02-19
16:48 | 2021-02-19
16:32 | 2021-02-19
16:14 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website