اهالي ضحايا انفجار المرفأ يشعلون الإطارات.. ويتوعدون: سنقطع شريانا حيويا مهما في البلد (صور)

نفذ اهالي شهداء ضحايا انفجار المرفأ وقفة احتجاجية امام قصر العدل، حيث قطعوا الطريق أكثر من مرة، وتم تحويل السير الى طرقات مجاورة. ودخل عدد من الاهالي الى قصر العدل، والتقوا القاضي سهيل عبود الذي وعدهم بتعيين قاضي عدلي نزيه وكفوء.

ومن ثم عمد الاهالي الى اشعال الاطارات امام قصر العدل وقطع الطريق على المارين، تعبيراً عن رفضهم للماطلة في تعيين بديل عن القاضي فادي صوان.

كما شارك عدد من الكهنة في الإعتصام الى جانب أهالي الشهداء.