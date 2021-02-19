مواصلة عمليات التلقيح ضد كورونا.. ماذا عن الإقبال؟

تتواصل عمليات التلقيح ضد وباء كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وذلك في المراكز المخصصة التي وضعتها وزارة الصحة واللجنة الطبية لمكافحة كورونا.

وانطلقت في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا- عكار عمليات التلقيح.

واشار مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين الى ان "الاقبال اليوم على التلقيح كان كثيفا من الاطقم الطبية والتمريضية وكبار السن المسجلة اسماءهم والذين تلقوا رسائل نصية من المنصة المخولة وحدها ترتيب مواعيد التلقيح".

وابدى خضرين ارتياحه لمسار عملية التلقيح وللارتفاع المضطرد لاعداد المسجلين الراغبين بالتلقيح ضد الكورونا ومن مختلف الاعمار في محافظة عكار.

وتوجه بالشكر من الطاقم الطبي والتمريضي في قسم الكورونا في مستشفى حلبا الحكومي على "المهنية والالتزام باتمام عملية التلقيح، وفق المواصفات الدولية المحددة". كما شكر الذين حضروا لتلقي اللقاح لالتزامهم بالارشادات الصحية المعطاة لجهة احترام المسافات الامنة ووضع الكمامات طيلة الفترة التي يمضونها في القسم الى حين خروجهم".

واكد انه "لم تسجل حتى الآن اي أعراض او اثار جانبية لدى الذين تلقوا اللقاح في المركز"، آملا من جميع ابناء عكار "الاسراع بتسجيل اسمائهم عبر المنصة التي وضعتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، بما يؤمن حصانة مستقبلية لمجتمعاتنا في مواجهة هذه الجائحة".