لبنان

دياب بحث مع سلامة في الوضع المالي

Lebanon 24
19-02-2021 | 14:48
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية في البلد.
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حسان دياب

لبنان

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