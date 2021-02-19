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لبنان
دياب بحث مع سلامة في الوضع المالي
Lebanon 24
19-02-2021
|
14:48
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استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث جرى البحث في الأوضاع المالية في البلد.
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