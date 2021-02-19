لبنان

مواطن التجأ إلى عناصر مفرزة سير زغرتا بعدما سُرقت سيارته.. وهذا ما حصل!

Lebanon 24
19-02-2021 | 15:15
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 18-2-2021، وأثناء تَمركُز عنَاصر من مَفرَزَة سَيْر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على أُوتوسترَاد دير عمار لمُراقبة مُخالفات قرار الإقفال التّام، تقدَّمَ مِنهُم أَحد المُواطنين وأَعلَمَهُم أنّ سيّارتَه نوع كيا لون أسود قَد سُرِقَتْ، وزوّدهم بمواصفاتها.
على الفور، أُعطِيَت الأوامِر للعناصر بتوقيف السيّارة وسائِقها في لحظةَ مرورها من أمامهم. 
بعد وقتٍ قصير تمكّن العناصِرُ من ضبط السيّارة وتوقيف سائقها، ليتبيّن أنه يدعى: - خ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني)
أحيل الموقوف إلى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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