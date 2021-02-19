لبنان

بعد الحديث عن أثر للكوليستين في الدجاج.. نقابة منتجي الدواجن ترد

Lebanon 24
19-02-2021 | 15:39
A-
A+
Doc-P-795423-637493465003233700.jpg
Doc-P-795423-637493465003233700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد أمين سر نقابة منتجي الدواجن وليم بطرس، في بيان، "ان الجهات المعنية في الدولة لا سيما وزارة الزراعة لم تجد أثرا للـ"كوليستين" في الفحوصات المخبرية التي قامت بها على عدد كبير من عينات من لحوم الدواجن والبراز والبيض من المزارع الموجودة على الأراضي اللبنانية"، لافتا الى أن "الكوليستين ما زال يعتبر مادة مسموح استخدامها بضوابط كمعظم الادوية في اوروبا وعالميا".

وأبدى بطرس استغرابه من "رمي الإتهامات جزافا، خصوصا لناحية القول "أن هناك أطفالا من الحضانات تم إخضاعهم لفحص بكتيريا e.coli، وتبين انهم يحملون جينات mcr"، وربط هذا الموضوع باستهلاك الدواجن". وقال: "من الناحية المنطقية لا يعقل أن يتم إطعام الدجاج لاطفال بعمر الستة اشهر كما يتم الادعاء، كما ان لحوم الدواجن تطهى على درجات حرارة مرتفعة فلا يمكن ان تكون المصدر المباشر للبكتيريا المتحورة"، معتبرا ان "نشر أخبار غير مؤكدة يلحق الضرر بالمجتمع وبمربي الدواجن، خصوصا وأننا نعيش في ظل ظروف صعبة وقاسية على الجميع".

واشار الى ان هذا التوضيح يأتي تعقيبا على ما نشر في إحدى وسائل الاعلام عن "احتضان 18 % من الأطفال اللبنانيين بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات وذلك جراء استخدام مزارع الدجاج في لبنان لعقار ال"كوليستين" بشكل مفرط لزيادة إنتاج الطيور وتسريع تسمينها والذي أدى الى انتشار جين mcr المقاوم للمضادات الحيوية".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2021-02-19
16:57 | 2021-02-19
16:55 | 2021-02-19
16:48 | 2021-02-19
16:32 | 2021-02-19
16:14 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website