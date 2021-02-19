الحرارة دون الصفر.. شاب يتحدى "جويس" ويسبح في شلال عكار (فيديو)

تحدى إبن بلدة عكار العتيقة "عز الدين حيدر" المنخفض الجوي "جويس" معلناً أن لا شيء يقف أمامه، فعمد على السباحة في شلال عكار العتيقة بالرغم من الطقس البارد وإنخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.