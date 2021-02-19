وقع حادث سير مروع على طريق ضهر العين الكورة، حيث اصطدمت عدة سيارات ببعضها البعض، بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24".



وأفادت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى وقد هرعت فرق الإسعاف إلى المكان لنقلهم الى المستشفيات لتلقي العلاج.