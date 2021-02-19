لبنان

انقلاب شاحنة سورية للنقل الخارجي عند مفترق حمص في عكار

Lebanon 24
19-02-2021 | 16:32
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تسببت الأمطار الغزيرة بانقلاب شاحنة سورية للنقل الخارجي محملة بالبضائع، وانحرافها عن مسارها بعد ان فقد السائق السيطرة عليها لتستقر الى جانب الطريق الدولية الساحلية في محلة مفترق حمص، 
 
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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لبنان

انقلاب شاحنة

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