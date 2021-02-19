انقلاب شاحنة سورية للنقل الخارجي عند مفترق حمص في عكار

تسببت الأمطار الغزيرة بانقلاب شاحنة سورية للنقل الخارجي محملة بالبضائع، وانحرافها عن مسارها بعد ان فقد السائق السيطرة عليها لتستقر الى جانب الطريق الدولية الساحلية في محلة مفترق حمص،

واقتصرت الاضرار على الماديات.