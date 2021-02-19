العبسي التقى وفدا من تكتل لبنان القوي متضامنا مع مواقفه

استقبل بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، وفدا من "تكتل لبنان القوي" ضم النواب :نيقولا صحناوي وادي معلوف وسليم خوري والوزيرين السابقين فادي جريصاتي وغسان عطالله. وتداول معهم في شؤون وطنية واخرى تهم الطائفة.

وأعرب الوفد عن تضامنه مع "صاحب الغبطة وتأييد مواقفه الحكيمة"، واضعا "نفسه وامكاناته في تصرفه".