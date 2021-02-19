لبنان

اجتماع لجنة متابعة كورونا.. وهذا ما قررته

Lebanon 24
19-02-2021 | 16:57
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 ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمة، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وبعد الاجتماع، قال نعمة: "منذ أسبوع ونحن نعمل مع القطاع التجاري لنحدد كيفية إعادة فتح هذا القطاع في لبنان. لقد توصلنا إلى آلية أقرتها اللجنة الوزارية تهدف إلى تحصين الموظفين من الإصابة بوباء كورونا. وأمامنا أسبوع لنستعد لإعادة الفتح المقررة الاثنين في 1 آذار المقبل. ومنذ اليوم وحتى نهار الإثنين، سنعمل على تحديد القطاعت التجارية التي ستتم إعادة فتحها. وابتداء من الإثنين المقبل، على المحال التجارية التي ستفتح أن تقوم بالإجراءات اللازمة ليتم تسجيلها على المنصة لكي يتسنى للموظفين إجراء فحوص pcr".

أضاف: "نعمل مع القطاع التجاري لاعتماد الإجراءات التي طبقناها على القطاعات الأخرى كالسوبرماركات والمصارف، وسيشرح الوزير حمد حسن، مساء اليوم، في لقاء تلفزيوني كل ما يتعلق باللقاحات ومراحل التلقيح".
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