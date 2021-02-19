لبنان

ملثم يطلق النار على محل في التبانة ويصيب شخصين

Lebanon 24
19-02-2021 | 17:15
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أقدم مجهول ملثم على اطلاق النار باتجاه أحد المحلات في سوق الخضار في التبانة، ما أدى الى إصابة شخصين من ضمن 3 اشخاص كانوا متواجدين في المكان، وقد فرّ من بعدها الى جهة مجهولة، بحسب ما افاد مراسل "لبنان 24".

وتم نقل الجرحى الى المستشفى للعلاج.
وتشهد المنطقة توتراً في هذه الاثناء خاصة ان ذيول اشكال الامس ما زال موجوداً بعد تبادل اطلاق النار وسقوط اصابتين.
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