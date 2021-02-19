ملثم يطلق النار على محل في التبانة ويصيب شخصين

أقدم مجهول ملثم على اطلاق النار باتجاه أحد المحلات في سوق الخضار في التبانة، ما أدى الى إصابة شخصين من ضمن 3 اشخاص كانوا متواجدين في المكان، وقد فرّ من بعدها الى جهة مجهولة، بحسب ما افاد مراسل "لبنان 24".وتم نقل الجرحى الى المستشفى للعلاج.