تضييق المسلك الغربي لنفق سليم سلام بسبب أعمال الصيانة

صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة وتنظيف في داخل المسلك الغربي لنفق سليم سلام (المتّجه من وسط بيروت نحو المدينة الرياضية)، اعتباراً من الساعة 6.00 من يوم السبت 20-2-2021، ولحين الانتهاء.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق المسلك المذكور، من دون منع المرور عليه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.