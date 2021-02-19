وزارة الشباب والرياضة اطلقت حملة للحث على التسجيل لتلقي اللقاح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة مبادرة جديدة هي الحملة الوطنية لحث المواطنين وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل على المنصة الخاصة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، على جميع الأراضي اللبنانية من خلال الجمعيات الكشفية.وجاءت المبادرة بعد الاجتماع الذي عقدته وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان مع اتحاد كشاف لبنان ممثلاً بنائب الرئيس القائد يوسف ملكي والمفوضة العامة القائدة فائزة قنبر.وقالت أوهانيان: "إن لمبادرة تأتي انطلاقاً من الدور الوطني التوعوي الذي يجب أن تلعبه الوزارة، وأن اتحاد كشاف لبنان سيقوم من خلال الجمعيات الكشفية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية بتنفيذ المهمة الهادفة إلى حث المواطنين وتشجيعهم على التسجيل على المنصة الخاصة باللقاح، بل ومساعدتهم أيضاً".وبناء على ذلك، وجهت وزارة الشباب والرياضة كتابا إلى اتحاد كشاف لبنان جاء فيه: "بعد إطلاق الحكومة اللبنانية لحملة التلقيح ضد كوفيد 19 عبر منصة خاصة، ودعوة اللبنانيين للتسجيل على هذه المنصة، ولما لم نجد إقبال وتجاوب من المواطنين للتسجيل حيث لم تتخط نسبة المسجلين 15 بالمائة من عدد المقيمين على الأراضي اللبنانية حتى الآن".وأضاف الكتاب: "تأمل وزارة الشباب والرياضة من اتحادكم الكريم التفضل بمناقشة فكرة اطلاق حملة وطنية لحث المواطنين وتشجيعهم ومساعدتهم للتسجيل على المنصة الخاصة باللقاح على جميع الأراضي اللبنانية التي يتواجد فيها قادة كشفيون.وترتكز هذه الحملة على هدفين أساسيين هما التوعية المجتمعية لضرورة أخذ اللقاح لتأمين المناعة المجتمعية ومساعدة الأشخاص غير القادرين على التسجيل أو من لا يملكون القدرة والمعرفة وخصوصاً كبار السنّ".وأملت أوهانيان في كتابها من اتحاد كشاف لبنان "التعميم على الجمعيات الكشفية وتسمية منسق عام للحملة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوزيع الجغرافي للجمعيات الكشفية حسب نطاق تواجدها وتقديم احصاءات دقيقة من كل جمعية بالبلدات والقرى التي تم شمولها الحملة وعدد المواطنين الذين تم استهدافهم ومساعدتهم بهذه الحملة".