دهم مستودع للمتممات الغذائية في عين الرمانة.. لماذا ختم بالشمع الأحمر؟

أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" بأن لجنة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة دهمت بمؤازرة القوى الأمنية مستودعا للمتممات الغذائية (Herb Med) في عين الرمانة، بناء لمعلومات توافرت للوزارة حيث عثرت على تعبئة وتغليف بعض أصناف هذه المتممات بطريقة غير شرعية وصحية ومن دون توافر الشروط الفنية للمحافظة على جودة الدواء.

وبناء على اشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تم ختم المستودع بالشمع الأحمر وتم مصادرة المتممات الغذائية والعبوات البلاستيكية والاغلفة الكرتونية المعدة لإعادة التعبئة.