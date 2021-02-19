لبنان

الثلوج تحتجز مواطنين والدفاع المدني يتدخل

Lebanon 24
19-02-2021 | 17:31
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 قامت عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، بمساعدة عدد من المواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع على طريق عام كفربعال - جبيل. وتم التأكد من ايصالهما الى حيث يمكنهما متابعة سيرهما بأمان.
 
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الدفاع المدني

الثلوج

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