الثلوج تحتجز مواطنين والدفاع المدني يتدخل

قامت عناصر من الدفاع المدني بعد ظهر اليوم، بمساعدة عدد من المواطنين احتجزتهم الثلوج داخل سيارتين رباعيتي الدفع على طريق عام كفربعال - جبيل. وتم التأكد من ايصالهما الى حيث يمكنهما متابعة سيرهما بأمان.