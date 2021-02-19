لبنان

بخاري بعد لقائه الراعي: اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية

Lebanon 24
19-02-2021 | 17:45
A-
A+
Doc-P-795467-637493537807385366.jpg
Doc-P-795467-637493537807385366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، في الصرح البطريركي.

وأكد بخاري خلال لقائه الراعي أن اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي
 
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي لـ"النهار": لو كانت لدينا دولة القانون والعدالة لكنّا جميعنا رابحين، لبنان فسيسفساء قائم على تعددية الوحدة، إذا سَلِمت هذه الفسيفساء نسلَم جميعنا
lebanon 24
19/02/2021 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي لـ"النهار": أطلقنا الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأنّ البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل وتوقف كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى براهين
lebanon 24
19/02/2021 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الساتر للـ"MTV": البطريرك الراعي طالب بالمؤتمر الدولي انطلاقاً من خوفه على لبنان ولأنّه رأى أنّ الأفق مقفل ويجب الخروج من مبدأ الغالب والمغلوب
lebanon 24
19/02/2021 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي بقداس عيد مار مارون: يتنافسون في تعطيل الحلول الداخلية ما يدفعنا إلى التطلع إلى منظمة الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان
lebanon 24
19/02/2021 20:38:41 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك الراعي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:25 | 2021-02-19
20:11 | 2021-02-19
20:01 | 2021-02-19
19:54 | 2021-02-19
19:52 | 2021-02-19
19:48 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website