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لبنان
بخاري بعد لقائه الراعي: اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية
Lebanon 24
19-02-2021
|
17:45
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، في الصرح البطريركي.
وأكد بخاري خلال لقائه الراعي أن اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي
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