بخاري بعد لقائه الراعي: اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، في الصرح البطريركي.



وأكد بخاري خلال لقائه الراعي أن اتفاق الطائف مؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي