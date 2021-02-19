"اللحمة" ممنوعة على اللبنانيين.. أرقام تكشف غلاء الأسعار مع ارتفاع الدولار

يعيش اللبنانيون أيامهم أمام وسط واقع اقتصادي صعب تحكمه تقلبات أسعار السلع والمواد الغذائية التي زادت قيمتها عن السابق أكثر من 3 مرات.

ومع تقلبات سعر الدولار وصعوده الأخير الذي تجاوز حدود الـ9 آلاف ليرة لبنانية، فإن التجار سارعوا إلى رفع الأسعار بشكل كبير وبارز.

واليوم، فقد ارتفع سعر كيلو لحم البقر من 35 ألف ليرة إلى 40 ألف ليرة في بعض المتاجر، و 45 ألف ليرة في متاجر أخرى. وفي السابق، كان سعر الكيلو لا يتعدى الـ15 ألف ليرة.

أما أسعار الدجاج، فقد ارتفعت بشكل بارز.. فعلى سبيل المثال، أضحى كيلو الطاووق بـ28 ألف ليرة بعدما كان 25 ألف ليرة قبل يومين. وسابقاً، كان سعر كيلو الطاووق لا يتجاوز الـ6 آلاف ليرة.

وعلى صعيد المواد الإستهلاكية الأخرى، فقد ارتفعت أسعارها أيضاً، حيث أن كيس "النسكافيه" قد وصل سعره في بعض الأماكن إلى 38 ألف ليرة. وسابقاً، كان كيس النسكافيه لا يتجاوز الـ6 آلاف ليرة.

وفي ما خص السكاكر، فقد ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وبات الطفل اليوم بحاجة إلى 15 ألف ليرة ليشتري بعضاً من الشوكولا العادية.

وفي بعض المتاجر، يتم التداول على أن أسعار المنتجات الوطنية سترتفع أيضاً، خصوصاً تلك التي تبيعها شركة "غندور". فعلى سبيل المثال، هناك حديث عن إمكانية زيادة أسعار بسكويت "الأونيكا" من 750 ليرة إلى 1000 ليرة في بعض المتاجر، في حين أن بسكويت "الدبكة" الشهيرة سيرتفع سعرها من 500 ليرة إلى 750 ليرة.

أما علكة "الكلوريتس"، فإن سعرها الحالي يتحدد بـ2500 ليرة، وقد يرتفع إلى 3000 ليرة، علماً أنه كان في السابق لا يتعدى الـ500 ليرة.