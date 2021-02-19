لبنان

القاضي عويدات تغيّب عن اجتماع طارئ لمجلس "القضاء الأعلى".. إليكم التفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-02-2021 | 18:59
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كشف مصدر قضائي لـ"لبنان24" أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لم يشارك في الإجتماع الطارىء الذي عقده مجلس القضاء الأعلى قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي سهيل عبود للتداول في مسألة تعيين محقق عدلي جديد يخلف القاضي فادي صوان الذي كفت محكمة التمييز الجزائية يده عن الملف.
وخلافاً لِما أُشيع، فإن اجتماع اليوم لم يحصل بحضور كامل أعضاء المجلس والذين يبلغ عددهم 10، إذ حضر6 قضاة وغاب 4 من بينهم القاضي عويدات، علماً أن تغيب القضاة الـ3 الآخرين أتى إما بسبب إلاحالة على التقاعد أو الإستقالة.
وكشف المصدر القضائي أن القاضي عويدات لن يحضر اجتماعات المجلس التي أبقيت مفتوحة كونه قد تنحى عن متابعة الملف.
يشار الى أن القاضي عويدات أعلن تنحيه عن متابعة النظر بالملف في كانون الأول الماضي بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق غازي زعيتر الذي إدعى عليه المحقق العدلي.
ومن تاريخ تنحي عويدات، أنيطت صلاحية متابعة التحقيق، وفقاً للقانون، في ما خص دور النيابة العامة التمييزية بالمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي تابع التحقيق، خلال الفترة السابقة ولغاية تاريخه، في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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خاص "لبنان 24"

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