فاجعة.. "كورونا" يقتل "عباس" بعدما خطف حياة طفلته "ليا" قبل أسبوعين!

غيّب الموت الشاب عباس غانم مراد إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مرور أسبوعين على وفاة طفلته ليا بسبب الفيروس أيضاً.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مراد، داعين الناس إلى الالتزام بالاجراءات الوقائية لأن "كورونا" لا يرحم.