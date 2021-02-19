لبنان

إخماد حريق داخل متجر لبيع الألبسة في جونية

Lebanon 24
19-02-2021 | 19:41
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أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقاً إندلع مساء اليوم داخل متجر لبيع الألبسة في جونية، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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