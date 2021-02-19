توتر في التبانة.. ملثم يطلق النار على 3 أشخاص!

أصيب 3 أشخاص بجروح بعدما قام شخص ملثم باطلاق النار عليهم من مسدس في سوق الخضار - باب التبانة بطرابلس.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن الجرحى هم "م.خ."، "د.خ"، "ع.ح."، وقد جرى نقلهم الى المستشفى للمعالجة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث.