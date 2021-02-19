لبنان

اطلاق نار في البداوي... ماذا يجري؟

Lebanon 24
19-02-2021 | 18:16
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وقع اشكال فردي في مخيم البداوي حيث سمع اطلاق نار من دون وقوع اصابات .
وتعمل الجهات المعنيه في المخيم على متابعه الموضوع
المصدر: خاص لبنان 24
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