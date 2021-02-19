نقابة المصورين و "التقدمي" وإعلاميون شيعوا عساف

شيع أهالي رأس بيروت والوسط الإعلامي ونقابة المصورين الصحافيين والحزب التقدمي الاشتراكي المصور مروان عساف في مأتم أقيم بدار طائفة الموحدين الدروز، في فردان - بيروت.

وشارك في وداع عساف، نقيب المصورين الصحافيين عزيز طاهر، رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، وكيل داخلية بيروت في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامي باسل العود، معتمد المنطقة الأولى رمزي أبو زكي، حزبيون، إضافة إلى عدد من زملائه المصورين والصحافيين ورجال الدين.

وخلال التشييع، تم التزام الشروط الصحية اللازمة وإجراءات التباعد الاجتماعي. وبعد الصلاة على الجثمان، ووري في مدافن العائلة.