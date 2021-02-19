قنصل النيبال دعا رعاياها في لبنان لتسجيل معلوماتهم على المنصة لتلقي اللقاح

أعلنت القنصلية الفخرية العامة لدولة النيبال لدى لبنان في بيان، ان "القنصل الفخري العام الشيخ محمد وسام غزيل تلقى كتاباً موجهاً من وزارة العمل اللبنانية طلبت منه فيه، المساهمة بتوعية رعايا الدولة النيبالية المقيمين في لبنان على ضرورة تلقي لقاح فايروس كورونا. وعليه، يدعو القنصل غزيل الرعايا النيباليين في لبنان الى تسجيل معلوماتهم على المنصة التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، وذلك ضمن الخطة الهادفة إلى تحقيق المناعة المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا على الرابط التالي: https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine".