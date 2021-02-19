وزيرة العدل تعاود طرح اسم قاضٍ لتولي التحقيق بملف انفجار المرفأ.. من هو؟

علم " لبنان24 " أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم عاودت مجدداً، اليوم، طرح اسم القاضي طارق بيطار، الذي يشغل منصب رئيس هيئة محكمة الجنايات في بيروت، لتولي مهمة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بدلاً من القاضي فادي صوّان.

يُشار إلى أنه خلال المشاورات الأولى التي تمت بعد أيام من الانفجار لتعيين قاضي تحقيق بالملف، طرحت نجم اسم بيطار لتولي هذه المهمّة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أبدى رفضه حينها. فهل يرفض المجلس اسم بيطار مرة ثانية اليوم؟