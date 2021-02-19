لبنان

الحريري التقى ولي عهد أبو ظبي.. هذا ما تطرق إليه البحث

Lebanon 24
19-02-2021 | 20:39
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زار الرئيس المكلف سعد الحريري، اليوم الجمعة، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي استقبله في قصر الشاطئ بدولة الإمارات.
 
وبحث الطرفان جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى "جائحة كوفيد - 19" وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.
 
واطلع ولي عهد أبوظبي من الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة و الاستقرار والتنمية.
 
من جانبه قدم الرئيس الحريري التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ، وثمن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام ودعمها له في مواجهة جائحة "كورونا"، متمنيا للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.
 
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