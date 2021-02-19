"القضاء الأعلى" يعيّن القاضي طارق بيطار محققاً عدلياً بقضية انفجار المرفأ

ذكرت قناة الـ"MTV" أنّ مجلس القضاء الأعلى قرّر الموافقة على تعيين القاضي طارق بيطار رئيس محكمة الجنايات في بيروت محققاً عدلياً في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد دعوته والاستماع إليه.

وكان "لبنان24" أشار إلى أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم هي من جدّدت طرح اسم القاضي بيطار لتولي مهمة التحقيق في ملف الإنفجار بدلاً من القاضي فادي صوّان.



يُشار إلى أنه خلال المشاورات الأولى التي تمت بعد أيام من الانفجار لتعيين قاضي تحقيق بالملف، طرحت نجم اسم بيطار لتولي هذه المهمّة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى أبدى رفضه حينها.