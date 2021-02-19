لبنان

إشكال فردي في مخيم البداوي تطور الى اطلاق نار ولا اصابات

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:03
A-
A+
Doc-P-795525-637493655724437580.jpg
Doc-P-795525-637493655724437580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطور إشكال فردي في مخيم البداوي إلى تبادل لاطلاق النار من أسلحة فردية، حيث سمع صوت الرصاص في بعض أنحاء المخيم، من دون وقوع اي اصابات.
 
وعلى الفور، تدخلت القوة الأمنية المشتركة في المخيم وعملت على تطويق الإشكال.
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار في البداوي... ماذا يجري؟
lebanon 24
20/02/2021 00:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توتر واطلاق نار.. الجيش يعيد فتح أوتوستراد البداوي
lebanon 24
20/02/2021 00:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اشكال وتضارب واطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل
lebanon 24
20/02/2021 00:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة اشكال تطور إلى اطلاق نار في شعث
lebanon 24
20/02/2021 00:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

اطلاق نار

البداوي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:50 | 2021-02-20
00:30 | 2021-02-20
00:15 | 2021-02-20
00:05 | 2021-02-20
00:00 | 2021-02-20
23:55 | 2021-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website