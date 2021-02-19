إشكال فردي في مخيم البداوي تطور الى اطلاق نار ولا اصابات

تطور إشكال فردي في مخيم البداوي إلى تبادل لاطلاق النار من أسلحة فردية، حيث سمع صوت الرصاص في بعض أنحاء المخيم، من دون وقوع اي اصابات.

وعلى الفور، تدخلت القوة الأمنية المشتركة في المخيم وعملت على تطويق الإشكال.