لبنان

نائب "حزب الله" يتحدث عن ارتفاع سعر الدولار.. هذا ما قاله

Lebanon 24
19-02-2021 | 21:28
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أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، في حديث إذاعي، أن اللجنة "ناقشت المحتوى الإعلامي في وسائل الإعلام، وطرحت خلال الاجتماع بنوداً تتعلق ببعض المخالفات الاعلامية، وهي تقسم الى 3 فئات تشمل:

1 - المحتوى الاعلامي الذي يحض على اثارة الفتنة أو التحريض الفئوي او على تهديد السلم الاهلي.

2 - المحتوى الاعلامي الذي يتضمن شتيمة أو قدحا وذما في حق افراد او جهات

3 - المحتوى الاعلامي الذي يتضمن اتهامات سياسية جنائية من دون دليل او تحقيق رسمي مع الإشارة إلى أن البنود الثلاثة ليست جزءا من الحرية الاعلامية لا على المستوى القانوني ولا على مستوى ميثاق الشرف بين وسائل الاعلام".

وتابع: "إن حرية الاعلام مكفولة بموجب الدستور اللبناني وليست مطروحة للنقاش".

وعن تشكيل الحكومة أشار النائب الحاج حسن الى ان "مصلحة اللبنانيين تقتضي الاسراع في التشكيل على رغم الصعوبات التي تحتاج الى تذليل في ظل الواقع الضاغط على اللبنانيين امنيا واقتصاديا ونقديا وماليا واجتماعيا".

وعن الوضع الأمني في البقاع اشار الى ان "الاجهزة الامنية فعلت عملها والوضع الامني بدأ بالتحسن".

واعتبر ان "ضعف اداء الدولة، فضلا عن ان السياسات الاقتصادية والنقدية طوال العقود السابقة والتي ادت الى الازمة الحالية، إضافة الى جشع البعض والتطورات السياسية، ادت كلها الى هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق المحلية".
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