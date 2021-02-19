فرعون: ‏صدمة وحزن عميق لما جرى مع القاضي صوان

غرد الوزير والنائب السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏صدمة وحزن عميق لما جرى مع القاضي صوان. ‏ضربة لمسار التحقيق كان يمكن تفاديها عبر المعالجة والتصويب. ‏نخجل من الجمهورية التي تعمل بوقاحة على طمس الحقائق على حساب جثث اولادها".