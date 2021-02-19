فاجعة على طريق ديرزنون.. حادث يودي بحياة شخصين داخل سيارة! (صور)

عملت عناصر من الدفاع المدني - مركز المصنع، على إخماد حريق اندلاع داخل سيارة بعدما تعرضت لحادث سير مروع على مفرق ديرزنون.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحادث أدى إلى وفاة شخصين كانوا داخل السيارة.