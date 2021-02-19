ضغوط كبيرة.. "لبنان24" يكشف سبب الاستعجال بتعيين بيطار محققاً عدلياً بملف انفجار المرفأ

علم "لبنان24" أن السبب المباشر لاستعجال وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار، مساء اليوم، كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، قد جاء بعد معلومات امنية وصلت الى المسؤولين عن قرار أهالي ضحايا تفجيرالمرفأ اتخاذ خطوات تصعيدية الاثنين تصل الى حد "اقتحام" قصر العدل احتجاجاً على المماطلة في بت هذا الملف.

وتكشف مصادر "لبنان24" أن "أهالي الضحايا الذين يقومون بتنظيم تحركاتهم، عازمون على عدم التهاون في بت هذا الملف، وأيضاً على المضي في كل الخطوات التصعيدية، وهو الأمر الذي أربك السلطة ويتوقع ان يكون له تأثيره المباشر على استكمال التحقيقات من النقطة التي وصلت اليها وليس العودة الى الصفر".

واللافت في هذا الإطار أنّ البيطار زار نجم في مكتبها ليلاً، حيث تسلم مهامه منها بهذه السرعة، وهذا ما يؤكد على الاستعجال الكبير لاستكمال الملف بأسرع وقت.