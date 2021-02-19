"الصحة" أوقفت اعتماد مستشفى رياق كمركز تطعيم ضد "كورونا".. ما السبب؟

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان أنه " تم إيقاف اعتماد مستشفى رياق كمركز تلقيح بسبب عدم احترامه الاولويات والمعايير المحددة ضمن الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا".