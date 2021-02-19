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لبنان
"الصحة" أوقفت اعتماد مستشفى رياق كمركز تطعيم ضد "كورونا".. ما السبب؟
Lebanon 24
19-02-2021
|
23:12
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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان أنه " تم إيقاف اعتماد مستشفى رياق كمركز تلقيح بسبب عدم احترامه الاولويات والمعايير المحددة ضمن الخطة الوطنية للقاح ضد فيروس كورونا".
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