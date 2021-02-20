ذهبوا للتلقيح.. فلم يجدوا اللقاح

فوجئ مواطنون دعتهم المنصة للذهاب لإجراء اللقاح ضد كورونا، بأن الجرعات نفدت، بعدما انتظر هؤلاء وقتاً في أحد أهم المستشفيات - المراكز للتلقيح، وفق أسرار "اللواء".