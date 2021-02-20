9
o
بيروت
9
o
طرابلس
6
o
صور
9
o
جبيل
6
o
صيدا
9
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
5
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير متشائم من الوضع الحكومي
Lebanon 24
20-02-2021
|
00:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظ وزير سابق على تشاؤمه إزاء الوضع الحكومي، بعد زيارة لمرجع معني، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
نصرالله: مصلحة الجميع ان تتشكل هذه الحكومة ولا أحد في لبنان لا يريد تشكيل حكومة
Lebanon 24
نصرالله: مصلحة الجميع ان تتشكل هذه الحكومة ولا أحد في لبنان لا يريد تشكيل حكومة
20/02/2021 03:01:42
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية: تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني
Lebanon 24
سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية: تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني
20/02/2021 03:01:42
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان القوي" يردّ على خطاب الحريري.. هل سُيطرح بديل لرئاسة الحكومة؟
Lebanon 24
"لبنان القوي" يردّ على خطاب الحريري.. هل سُيطرح بديل لرئاسة الحكومة؟
20/02/2021 03:01:42
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: أزور الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لأحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل
Lebanon 24
الحريري: أزور الدول العربية والدول في المنطقة وفي العالم، لأحشد الدعم للبنان ولأرمم العلاقات وخصوصا العربية، حتى ينطلق الحل بسرعة، عندما تتشكل الحكومة، وسوف تتشكل
20/02/2021 03:01:42
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
Lebanon 24
طبيب لبناني بتصريح مفاجئ: لهذا السبب لن آخذ لقاح "فايزر"
06:46 | 2021-02-19
19/02/2021 06:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى
Lebanon 24
معلومة هامة جداً عن لقاح "فايزر".. إليكم ما يجري بعد الجرعة الأولى
08:08 | 2021-02-19
19/02/2021 08:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ OTV "خاربة العيلة"
Lebanon 24
الـ OTV "خاربة العيلة"
09:30 | 2021-02-19
19/02/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وباء صامت" يفتك بأطفال اللبنانيين.. يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات
Lebanon 24
"وباء صامت" يفتك بأطفال اللبنانيين.. يحتضنون بكتيريا مقاومة لأدوية الالتهابات
06:29 | 2021-02-19
19/02/2021 06:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هل توقع تنحية القاضي صوان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هل توقع تنحية القاضي صوان؟ (فيديو)
11:46 | 2021-02-19
19/02/2021 11:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:47 | 2021-02-20
روسيا تدعم مهمّة الحريري في مهمّته
01:39 | 2021-02-20
بخاري ينقل دعم السعودية للبنان
01:31 | 2021-02-20
انتظار موقف الحريري من المقترحات الجديدة لحلّ العقد الحكومية
01:21 | 2021-02-20
بعبدا لم تُسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري
01:05 | 2021-02-20
بيطار يخلف صوّان
00:50 | 2021-02-20
الإنتخابات الفرعية لن تجري
فيديو
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 4 ملايين مشاهدة.. صورة تفضح خيانة زوجية! (فيديو)
18:00 | 2021-02-19
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
Lebanon 24
هاني العمري: أفكّر بالهجرة من لبنان.. وسوف نترحّم على أيام كورونا!
13:45 | 2021-02-19
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
Lebanon 24
بطريقة رومنسية جان يامان يعرض الزواج على خطيبته.. وكلفة الزفاف خيالية! (فيديو)
12:00 | 2021-02-19
20/02/2021 03:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact