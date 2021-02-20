لبنان

وزير متشائم من الوضع الحكومي

Lebanon 24
20-02-2021 | 00:05
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حافظ وزير سابق على تشاؤمه إزاء الوضع الحكومي، بعد زيارة لمرجع معني، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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