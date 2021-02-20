لبنان

بيطار يخلف صوّان

Lebanon 24
20-02-2021 | 01:05
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لاحظت مصادر متابعة للتحقيقات عبر "اللواء" ان "تسريع وتيرة تنحية القاضي فادي صوّان  حصلت بعد  تلويحه بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا المحسوب على رئيس الجمهورية وبعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بوجوب الإنتهاء من التحقيق بهذا الملف بذريعة تسريع دفع أموال التأمين على المتضررين الكثر، في حين لا يمكن فصل هذا الموقف عن خطوة تسريع تنحية القاضي صوان عن هذا الملف، مهما كانت المبرّرات العلنية مغايرة، بينما تزيد الحملة التي استهدفت القاضي المنحى على وسائل التواصل الاجتماعي والإشارة إلى شقّة متضررة تملكها زوجته في  محيط المناطق المتضرّرة جرّاء الانفجار لتبرير حجة الارتياب، والشكوك والتساؤلات المريبة التي واكبت تنحية القاضي صوان عن هذا الملف".
المصدر: اللواء
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