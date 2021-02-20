بعبدا لم تُسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري

كشفت مصادر مطعة عبر "اللواء" ان ب"عبدا لم تسقط الرهان على معاودة البحث بالملف الوزاري، بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت".

لكن المصادر استدركت القول: "كيف يمكن تحريك هذا الملف، في وقت لا اتصالات ولا مشاورات، ولا أي نقاط مشتركة لتاريخه بينهما، معربة عن شكوكها بإمكان حصول حلحلة، مع بقاء التعنت سيّد الموقف؟"